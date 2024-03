Perché il sovranismo francese va così forte La “Bardellamania”

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 12 marzo 2024) “Jordan on t’aime!”, gridano due ragazzi mentre il loro idolo cammina tra gli stand del Salone dell’Agricoltura, l’appuntamento imprescindibile per ogni politico, la messa laica della rura... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti