Perché il mondo non può permettersi i ricchi

Per quasi due ore gli utenti di Instagram e Facebook non sono riusciti a entrare nei loro profili. Le piattaforme sono andate in down per quello che sembra un problema tecnico. Intanto però sui ... (fanpage)

"Fantozzi a Mosca di purissimo conio". Serve la penna acuta e tagliente di Giuliano Ferrara per sbertucciare non tanto Jorit, il writer napoletano accorso a Sochi per stringere la mano e abbracciare ... (liberoquotidiano)

Si chiama Krystyna Pyszková , viene dalla Repubblica Ceca ed è la nuova Miss Mondo 2024 . Per quale motivo in finale ha indossato un abito tempestato di cristalli ?Continua a leggere (fanpage)

Meloni boccia Nordio e Salvini: niente commissione ad hoc sul presunto dossieraggio alla DNA: visto che, da mondo è mondo, le commissioni d'inchiesta specifiche non si fanno quando ci sono delle indagini in corso, oltretutto appena agli inizi, perché finirebbero per essere parallele all'...

Pro ponte: donna dell'anno 2024 assegnato a Maria Angela Turchetti: ... e non parlo solo per l'Umbria, sia fondamentale, perché io sono fermamente convinto che non sia un ... ma soprattutto sono interessati a diffonderne il valore nel mondo, penso che sia la più grande ...