Perché i tifosi della Juventus si insultavano tra loro contro l’Atalanta | “Siete un pubblico di m…”

La sconfitta della Juventus contro l'Udinese ha cucito sulla maglia dei nerazzurri metà coccarda. La squadra di Inzaghi per adesso è a +8 sui rossoneri, in base a quali calcoli è possibile vincere ... (fanpage)

19 febbraio 2024- E’ stato presentato il progetto sportivo e sociale “JOFC Sordi Italia per l’inclusione dei tifosi Sordi ” dal presidente del club Patrizio D’Ottavi e dai consiglieri direttivi ... (ilfaroonline)

"Restiamo al baretto", scrive la parte più calda dl tifo interista. Il riferimento è alle prescrizioni estremamente restrittive imposte ai supporter per censurare le intemperanze risalenti a un mese ... (fanpage)

De Laurentiis, in arrivo pesante multa Uefa. Vuole giornalisti napoletani e tifosi per le interviste (Repubblica): Anche perché De Laurentiis è arrivato appunto ad alzare le mani a un cameramen. Presto arriverà una ...che i suoi giocatori fossero d'ora in poi intervistati solo da giornalisti napoletani e tifosi del ...

Crisi granata: il dg Sabatini a Salerno, faccia a faccia con la squadra: Adesso il quartultimo posto dista 11 punti, ma è solo un freddo calcolo numerico, perché la squadra ... Rimani sempre aggiornato su Salernitana PROVA L'APP DEI TIFOSI.... E' GRATIS Scarica ...