Perché Fedez dovrebbe lasciar andare (senza rimpianti) Muschio selvaggio

(Di martedì 12 marzo 2024) Prima il tira e molla con Luis Sal, ora la resa (definitiva?). Ma forse la cosa migliore sarebbe ripartire da zero

Dopo i numerosi rumor sulla crisi del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez sta affrontando una nuova difficoltà. Il suo podcast Muschio Selvaggio è in mano, infatti, alle autorità giudiziarie che ... (isaechia)

Fedez , l’annuncio choc sconvolge i fan: “Basta, non ce la faccio”. Cosa è successo? Questo è un periodo terribile per il rapper milanese, sembra evidente. Prima i problemi con Luis Sal, sua storica ... (caffeinamagazine)

Fedez si abbandona ai ricordi: il primo concerto e la ex fidanzata Silvia Brigatti: Perché Perché mi sento... vabbè, bello però, ma affanculo la nostalgia". Articoli più letti Oscar ... "L'ho modificata io" di Monica Coviello Per registrare quell'album, Fedez spese 500 euro, tutto ...

Fedez e quel post dove parla della sua ex fidanzata: chi è Silvia Brigatti, in arte Faty Tattoo: Fedez si è aperto su Instagram riguardo al suo primo album 'Penisola che non c'è', uscito nel marzo ... 'Ci sono molto legato perché è il disco che mi ha fatto iniziare la mia vita artistica'. E poi ...