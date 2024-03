“Perché faccio la doccia con i miei figli” | il video Instagram di Bronte Towns infiamma il dibattito

(Di martedì 12 marzo 2024) Avere dei, si sa, comporta accettare qualche compromesso in termini di tempo, soprattutto quando se ne ha più di uno. Lo sa bene l’influencer, che in undiventato virale ha raccontato di fare lacon i suoi bambini, tutti sotto i 7 anni, per questioni di praticità ma non solo. Nel post, intitolato “lacon i” e postato sul profilo ufficiale della donna @journeyofanhonestmum, si legge: “Facciamo spesso docce in famiglia, oltre alla praticità di risparmiare tempo e acqua”. L’influencer, però, specifica da subito: “Non sto dicendo che debbano farlo tutti”. E i motivi sono presto spiegati: “È un modo naturale per insegnare loro la ...

Nel totonomi sul prossimo conduttore del Festival di Sanremo c’è anche lui: Alessandro Cattelan , che ospite a Domenica In, interrogato su questo punto da Mara Venier, spiega di non volersi tirare ... (ilfattoquotidiano)

Pupo parte per la Russia: "'In trincea' per promuovere la pace": Lo faccio perché ho fatto un sogno. Ho sognato che una canzone, una semplice canzone, stava illuminando le menti di due uomini. Due uomini che non condividevano nulla, tranne che la passione per ...

Al Nassr, addio Champions per un errore clamoroso di Ronaldo (e un rigore sbagliato da Brozovic): ... perché sono un essere umano e niente è perfetto e la vita è fatta di errori, ma è meglio cercare ... Chi non commette errori Ma non faccio nulla di sbagliato intenzionalmente ".