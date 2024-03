Perché De Laurentiis ha vietato a Sky l’intervista con Politano e si è scagliato contro una telecamera

Di seguito il commento sul Napoli di Gianfranco Lucariello tratto da www. Napoli magazine.com Alè compagneros, vamos a matar, andiamo a vincere, al Napoli non resta altro da fare se si vuole ... (terzotemponapoli)

Rottura Napoli - DAZN , ecco che cosa sarebbe successo: De Laurentiis infuriato con l’emittente streaming, spunta il retroscena che sta facendo discutere in queste ore. Nonostante l’esaltante vittoria ... (sportnews.eu)

La provocazione di ADL sul doppio allenatore scatena Repubblica: “Garcia in A e Mazzarri in Champions per il Napoli”. Frecciatina al patron. CALCIO NAPOLI – Durante il recente forum organizzato ... (napolipiu)