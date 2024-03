Perché Barcellona-Napoli non si gioca al Camp Nou | qual è lo stadio della partita di Champions

Il Camp Nou è uno dei simboli di Barcellona e del Barcellona, ma il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma stasera... (calciomercato)

Barcellona-Napoli può essere decisiva per il Mondiale per Club. In caso di eliminazione degli azzurri, la Juventus sarebbe qualificata al nuovo format.Continua a leggere (fanpage)