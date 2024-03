Per venerdi’ sold out il settore ospiti | l’empoli riserva un altro settore Un tifo da primato | saranno in 4 000 al Castellani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) Gli esodi rossoblù in questa stagione ormai non fanno quasi più notizia: ma quattromila bolognesi in marcia verso ilfanno sempre il loro effetto. E’ lo scenario che si profila per venerdì notte a Empoli, dove sarà di scena il Bologna di Thiago (calcio d’inizio alle 20,45) nell’ultima fatica dei rossoblù prima della sosta. Ildell’impianto empolese, che contiene 3.100 posti, in pratica è esaurito. A Empoli, dopo aver visto il ritmo frenetico a cui procedeva la vendita dei biglietti aisi rossoblù, ieri hanno deciso dire unai bolognesi, la tribuna laterale sud, che contiene circa 750 spettatori e che ha un costo leggermente superiore al biglietto di curva. Ma anche nel ...