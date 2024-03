Per una pace duratura in Medio Oriente L’appello interreligioso Coreis e Jrs

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 12 marzo 2024) Mentre i Cristiani osservano la Quaresima e i Musulmani si preparano a onorare il mese di Ramadan, il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati (JRS) si unisce alla Comunità Religiosa Islamica Italiana () nel sollecitare un radicale ritorno agli insegnamenti fondanti delle nostre rispettive religioni, le quali esortano ad amare l’unità al di sopra delle divisioni, nel rispetto delle differenze, e a portare costante dignità per la vita di ogni persona. Rivolgiamo questo appello per un immediato cessate il fuoco a Gaza e per la incondizionata liberazione di tutti gli ostaggi rapiti il 7 Ottobre 2023 in Israele. L’impegno a nutrire e curare dalle ferite la nostra umanità condivisa ci spinge a piangere e pregare per ogni singola vittima della terribile violenza che pervade il mondo, senza distinzioni di provenienza. Durante questo tempo di preghiera e digiuno, ci ...