Per caso dossier auditi in Antimafia capi Gdf | Dia e Uif

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) L'ufficio di presidenza della commissione parlamentareha formalizzato la richiesta di audizione di altre tre persone, in merito alla vicenda di presuntiaggi: si tratta del comandante della Guardia di Finanza Andrea De Gennaro, del direttore della Direzione investigativaMichele Carbone e del direttore dell'Unità di informazione finanziaria, Enzo Serata. All'interno della commissione sono stati proposti dagli stessi membri diversi altri nomi, oltre una cinquantina sono quelli in lista, per i quali al momento non è stata fissata alcuna audizione e - viene specificato - non è scontato che ciò avvenga necessariamente in futuro.