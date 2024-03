Pentathlon | Coppa del Mondo Cairo 2024 | Alice Sotero ed Elena Micheli | segnali incoraggianti per motivi diversi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 12 marzo 2024) Il settore femminile delmoderno italiano haper sorridere al termine della prima tappa delladel: al, in Egitto,si è classificata quinta, mentre Alessandra Frezza ha chiuso 14ma,è uscita in semifinale, infineRinaudo non ha superato le qualificazioni. Meno brillante il settore maschile, con Matteo Cicinelli e Robertofuori in semifinale e Giorgio Malan ed Alessandro Colasanti out nelle qualificazioni. Partendo dalle azzurre qualificate alle Olimpiadi, va rimarcato il peso specifico del quinto posto di, non certo al top della forma, ...