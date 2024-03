Pedullà avvisa il Napoli | “Barcellona con tanti infortunati | ma giocherà un grande talento”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 12 marzo 2024) Il giornalista si è soffermato sulla sfida di Champions trae sui numerosi infortuni nella squadra di Xavi. La sfida imminente tranegli ottavi di finale di Champions League è un banco di prova cruciale per i catalani, ma il destino sembra aver giocato a loro sfavore. Il maestro del calciomercato, Alfredo, ha fatto il punto su una situazione caratterizzata da infortuni pesanti che colpiscono il cuore della squadra guidata da Xavi. In un articolo pubblicato sul suo sito ufficiale,rivela che ildovrà fare a meno di giocatori chiave come Pedri, de Jong, e glia lungo termine Gavi e Alex Baldé. La sfida diventa così ancor più ardua, ma c’è una risorsa preziosa su cui Xavi può ...