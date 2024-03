Pd e Cgil nel mirino dei no vax | vandalizzate le sedi di Crema

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024)(Cremona) – Proseguono i blitz vandalici dei no vax in Lombardia. Dopo i casi di Busto Arsizio e Legnano, ignoti hanno imbrattato la notte scorsa la sede del Pd e delladi via Bacchetta, a. Sulla vicenda indaga la Digos. Solidarietà è stata espressa da Silvia Roggiani, segretaria regionale PD, Gian Mario Fragomeli, vicesegretario regionale PD e Michele Bellini, membro cremonese della segreteria regionale PD. Ma anche dalla consigliera regioanle dem Roberta Vallacchi. "Esprimiamo la nostra ferma condanna al vile atto vandalico che questa notte hanno subito la sede del Circolo PD die la Camera del Lavoro dida parte di gruppi no-vax - dichiarano -. È massima la nostra solidarietà e la nostra vicinanza a tutta la comunità democratica cremonese e alla ...