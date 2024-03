Pavia | i lavori iniziano troppo presto in viale Cremona | sanzionato il cantiere che non piace ai residenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 12 marzo 2024), 12 marzo 2024 –ilaperto inper la costruzione di un nuovo supermercato. La multa è stata elevata ieri dalla polizia locale, dopo una serie di controlli effettuati nei giorni scorsi in seguito alle segnalazioni di alcuni consiglieri comunali edisturbati daieffettuati fuori dagli orari consentiti. “Tutte le costruzioni preesistenti – ha detto Rodolfo Faldini del gruppo misto presentando una istant question in Consiglio comunale – devono essere abbattute. Ilapriva alle 7 e chiudeva ben oltre le 20, quando stando i cantieri dovrebbero aprire alle 8 e chiudere alle 17 a meno che non vi siano deroghe”. E’ da giorni che isi lamentano per il rumore, la polvere ...