Paventi | «Inter | no snaturarsi con Atletico Madrid! Serve grande partita»

(Di martedì 12 marzo 2024) Manca sempre meno ad, sfida che vale l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Andrea, in collegamento su Sky Sport 24, parla del possibile atteggiamento della squadra di Inzaghi– Queste le considerazioni di: «L’non deve, rimane una squadra poco di gestione ma di inserimenti e verticalizzazioni che cercherà di mettere pressione ad unche deve fare risultato secco, l’ne ha due su tre. Però Inzaghi dovrà cercare di tenere la squadra corta ed attenta, dovrà fare unmatch. Quando si sfidano due squadre in momenti così hai solo da perdere, devi fare una...

Paventi si è espresso sull’Inter, che mercoledì sarà a Madrid per sfidare l’Atletico nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. SOLIDITÀ ? In collegamento da Appiano Gentile, Andrea ... (inter-news)

Paventi non ha dubbi sulla partita che l’Inter dovrà giocare a Madrid contro l’Atletico. Servirà una super partita dei nerazzurri. BATTAGLIA ? Andrea Paventi si esprime sul match con l’Atletico: «Il ... (inter-news)

Inter verso l'Atletico: a Madrid con Lautaro, Dimarco e il 'talismano' Inzaghi: L'Inter si prepara alla sfida del Wanda Metropolitano con Arnautovic e Carlos Augusto in meno, ma con Lautaro, Dimarco e...Inzaghi in più: da quando è sulla panchina nerazzurra, l'allenatore non ha ...sport.sky

Paventi: «Inter, a Madrid sarà una battaglia! Serve partita top»: Paventi non ha dubbi sulla partita che l’Inter dovrà giocare a Madrid contro l’Atletico. Servirà una super partita dei nerazzurri. BATTAGLIA - Andrea Paventi si esprime sul match con l’Atletico: «Il r ...informazione

Paventi: «Inter con due risultati su tre! A Madrid sfruttare una cosa»: Paventi: «Inter con due risultati su tre! A Madrid sfruttare una cosa» Paventi si è espresso sull’Inter, che mercoledì sarà a Madrid per sfidare l’Atletico nel ritorno degli ottavi di finale di Champi ...informazione