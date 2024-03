Paura nel calcio | l’attaccante Ahmed Refaat colpito da infarto in campo | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 12 marzo 2024) Momenti dinel mondo del30enneè statoda attacco cardiaco durante la partita. “Il Future club vive ore di apprensione così come tutto ilegiziano per le condizioni di salute della stella della squadra,, dopo quanto accaduto nella partita di campionato contro l’ Al Ittihad Alessandria”, si legge nel comunicato del club egiziano. I soccorsi insono stati immediati ed il calciatore è stato ricoverato in ospedale. Le condizioni di“Il calciatore ha subito un arresto cardiaco per più di un’ora nonostante tutti i tentativi di rianimazione da parte dello staff medico dell’ospedale vicino allo stadio, prima che le cose ...