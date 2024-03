Paura a Monreale | fiamme divorano due automobili

(Di martedì 12 marzo 2024)– Momenti di apprensione questa sera in via Baroni Manfredi a, dove un vasto incendio ha completamente distrutto dueparcheggiate. Le vetture avvolte dallesono una Fiat Punto di colore bianco e una Ford Focus blu. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe partito dalla Punto per poi propagarsi rapidamente anche all’altra (live.it)

