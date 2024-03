Passa l' euro-follia delle case green | leghista in aula con fischietto e cartellino rosso | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) Il Parlamentopeo ha adottato a Strasburgo la direttiva sulla prestazione energetica degli edifici, meglio conosciuta come direttiva sulle, con 370 voti favorevoli, 199 contrari e 46 astensioni. I partiti del centrodestra italiano hanno votato per lo più contro la direttiva: compatti Fdi e Lega, mentre la delegazione italiana del Ppe in maggioranza si è espressa contro, tranne la vice capodelegazione Alessandra Mussolini e Herbert Dorfmann della Sudtiroler Volkspartei, che hanno votato a favore. Favorevoli M5S (Non Iscritti), Pd (S&D), Italia Viva (Renew) e i tre italiani dei Verdi/Ale (Rosa D'Amato, Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao). Tra i contrari anche Fabio Massimo Castaldo (Azione). La direttiva èta con ampio margine grazie ai voti di buona parte del Ppe, di Renew, della quasi ...