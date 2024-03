Pasqua costa cara | in aumento il prezzo dei biglietti dell’aereo

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 12 marzo 2024) Festeggiarein famiglia per un fuorisede farà male al suo portafoglio. Il caro voli per le feste torna a mietere vittime in termini economici. La segnalazione arriva direttamente dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) che, insieme ad Assoutenti, ha condotto un’analisi sull’andamento delle tariffe aeree proprio nel periodo delle festivitàli.2024: L'articolo proviene da Il Difforme.