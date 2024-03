Pasalic è tra i migliori centrocampisti della Serie A I numeri di “Super Mario”

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 12 marzo 2024) Il centrocampista dell’Atalantanella TOP 6A. Idel croato registrati fino ad ora in campionato “L’otto matto”non finisce mai di stupire all’Atalanta, e oltre ad un nuovo ruolo che sta esaltando le sue capacità, iregistrati fino ad ora lo fanno rientrare tra iA.è uno dei seidi questa @A ad aver segnato almeno quattro gol e fornito almeno quattro assist#Pašali? is one of the six midfielders in this @A En season to have scored at least four goals and provided at least ...