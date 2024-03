Partiti i lavori al Curvino dell’Arena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Sonoieri ial "Garibaldi. A riferirlo è stato direttamente il vicesindaco di Pisa Raffaele Latrofa: "Sopralluogo con gli ingegneri (progettista e direttore dei) per l’inizio deialcome da programma", ha informato Latrofa, pubblicando una fotografia con le varie maestranze al lavoro. Ben quindici giorni per ottenere 520 posti in più. Fine lavorazione prevista dunque, secondo bando pubblicato nei giorni scorsi nell’albo pretorio, in tempo per la settimana che porterà all’1 aprile, giorno della partita prevista all’Arena Garibaldi tra Pisa e Palermo. Il cronoprogramma prevedrà, dopo questi 15 giorni di lavorazioni, un parere finale della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in ...