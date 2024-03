Partite di calcio ‘piratate’ | Agcom | “In arrivo multe fino a 5mila euro”

(Di martedì 12 marzo 2024) Roma, 12 marzo 2024 – Giro di vite sullo streaming illegale, specialmente quello legato alledie ad altri eventi sportivi. "A breve arriverannoda 150 a 5.000", annuncia l', che dal 1° febbraio ha attivato la piattaforma Piracy Shield per individuare e segnalare sia chi diffonde contenuti illegali sia chi ne fruisce. "Il modo migliore per combattere la pirateria è contrastare le associazioni criminali ma anche quelle legali che fanno business rubando proprietà intellettuali – spiega il commissario dell'Authority, Massimiliano Capitanio –. Purtroppo una tappa necessaria, anche se probabilmente impopolare, sarà quella di multare gli utenti di 'pezzotto', gli utenti delle applicazioni facilmente scaricabili dagli store Android e Apple ma anche dai portali Amazon, gli ...

