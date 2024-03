Parigi 2024 | Pallanuoto | gli italiani Colombo e Ferrari tra gli arbitri designati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 12 marzo 2024) World Aquatics ha ufficializzato la lista diinternazionali che prenderanno parte alle Olimpiadi di, tra questi ci saranno due: Raffaeledi Como e Alessiadi Genova, entrambi alla loro prima partecipazione olimpica. Raffaele, trentottenne avvocato comasco, aveva partecipato ai Mondiali di Budapest 2022 e Fukuoka 2023 dove arbitrò la finale per il terzo posto Spagna-Grecia. È approdato a 25 anni in serie A1 come direttore di gara. Alessia, genovese, 36 anni, ha già invece all’attivo una finale del campionato europeo femminile a Spalato 2022 ed è stata designata per quella iridata tra Spagna e Olanda ai mondiali di Fukuoka 2023. Ha giocato anel Bogliasco, con un ...