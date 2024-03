Pappagalli malati | chiusi in gabbie sporche e piccole | 154 uccelli sequestrati in un negozio a Napoli

Cos’è la febbre dei Pappagalli che sta colpendo alcuni Paesi europei: Psittacosi: Nessun allarme, anche se l'OMS chiede attenzione. I sintomi sono lievi o moderati, ma in alcuni casi possono diventare gravi.ok-salute

Strage di animali a Boccheggiano in Maremma: un incendio ha devastato il rifugio: Decine di cani, gatti ed esemplari di altre specie morti bruciati, altri dispersi nei boschi. Un volontario è ricoverato al centro grandi ustionati di Pisa ...corrierefiorentino.corriere

Che cosa è la psittacosi, la malattia trasmessa dai Pappagalli che ha ucciso cinque persone in Europa: l'alert dell'Oms: La malattia colpisce gli uccelli ma può essere trasmessa agli umani (in particolare allevatori e veterinari) causando gravi polmoniti. In pochi mesi già almeno 120 contagi in 5 Paesi ...corriere