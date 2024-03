Papa Francesco e le parole sull' Ucraina | la diplomazia vaticana all' angolo corregge il tiro | «Esiste un aggredito e un aggressore»

(Di martedì 12 marzo 2024) In quasi undici anni di pontificato non è la prima volta che ladelè costretta ad intervenire per aggiustare il, ricalibrando certe affermazionili, spiegando...

«L’appello del Pontefice è che ‘si creino le condizioni per una soluzione diplomatica alla ricerca di una pace giusta e duratura’. In tal senso è ovvio che la creazione di tali condizioni non ... (open.online)

Guerra in Ucraina, la NATO risponde al Papa: “C’è bisogno di armi, non di bandiere bianche”: Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha risposto a muso duro a Papa Francesco sul tema della guerra in Ucraina: “Kiev ha bisogno di armi, non di bandiere bianche”. Il capo della NATO ...blitzquotidiano

L'analisi. Negoziare è una priorità: la sfida di andare oltre gli schemi della guerra: Chi attacca un altro Paese (come Putin o Hamas) cosa vuole ottenere Indurre il nemico a entrare nella spirale perversa del ...avvenire

Vaticano, il segretario di Stato Parolin: «Mosca cessi il fuoco, primo passo per arrivare alla pace»: Le parole dopo l’intervento di Papa Francesco sul coraggio della “bandiera bianca” e la dura replica di Zelensky ...unionesarda