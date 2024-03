Paolini-Potapova | Indian Wells ottavi di finale | ultime e diretta TV

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 12 marzo 2024) Questa sera, con orario di inizio stimato per le 19, Jasmineaffronta Anastasijanella sfida valida per glididegli2024. Dopo aver eliminato Kalinskaya, la tennista italiana spinge per arrivare più in fondo possibile nel torneo e si ritrova davanti un’altra giocatrice non semplice da affrontare. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere inil matchdi: leCrediti foto: FITP Tennis FacebookSi sta via via prendendo la scena sempre di più Jasmine ...