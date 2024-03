Paolini-Potapova in tv oggi | orario WTA Indian Wells 2024 | programma ottavi e streaming

(Di martedì 12 marzo 2024) Jasmineva a caccia dei quarti di finale nel WTA 1000 di. La tennista toscana vuole proseguire il suo momento magico e soprattutto continuare la sua striscia di imbattibilità, arrivata ora a sette vittorie consecutive. La numero quattordici del mondo affronterà la russa Anastasiain una sfida sicuramente insidiosa, ma che vede l’azzurra partire con i favori del pronostico. L’ennesima grande prestazione diè arrivata nuovamente contro Anna Kalinskaya, battuta una seconda volta dopo il successo nella finale di Dubai. Un’altra pazzesca battaglia con l’azzurra che si è imposta per 6-4 al terzo. Unaormai entrata in una nuova dimensione e che vedendo il tabellone è probabilmente la maggior indiziata a raggiungere anche la semifinale. Certamente ...

Jasmine Paolini è pronta per affrontare una nuova sfida al Wta Masters 1000 Indian Wells 2024 . La toscana, al terzo turno, ha dovuto battere nuovamente Anna Kalinskaya, l'avversaria che le ha ...

