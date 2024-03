Paola Egonu vuota il sacco | hanno cercato di farlo

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 12 marzo 2024), la confessione inaspettata ha lasciato tutti interdetti: così la campionessa hato ilsu quanto accaduto. Il solo fatto che sia approdata in A1 che non era ancora maggiorenne la dice lunga sul suo incredibile talento. Il suo palmares, poi, non fa altro che confermarlo: tra Supercoppe e Coppa Italia, MVP e Champions League, ha vinto di tutto un po’. Non a caso è una delle migliori pallavoliste attualmente presenti sulla scena internazionale.(AnsaFoto) – ilveggente.itDopo una breve parentesi al Vakifbank, Paoloha fatto ritorno in Italia. Adesso gioca con la squadra del Vero Volley Milano e dimostra ogni giorno di essere una fuoriclasse. Solo che a volte non basta. Non è sufficiente a “proteggerla” da certi rischi. Questo è ...