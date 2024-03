Panucci | «Inter | l’Atletico Madrid deve rischiare! Una possibilità»

Christian Panucci non dà l’Inter per vincente assicurata alla fine della stagione. Un pensiero sui nerazzurri dagli studi di Pressing. SOGLIA DI ATTENZIONE – Simone Inzaghi e i suoi 20 e più ... (inter-news)

Christian Panucci non ha mai avuto un dubbi o sulla vittoria finale dell’Inter in campionato, infatti lo conferma su Pressing. ASPETTATIVE – Le aspettative sulla squadra di Simone Inzaghi non erano ... (inter-news)

Inter - Inzaghi: "Vogliamo arrivare in fondo sia in Champions, che in campionato": Simone Inzaghi, allenatore dell‘Inter, ha parlato a Sky alla vigilia della gara contro l’Atletico Madrid. Sappiamo che domani per noi sarà una gara difficilissima e importante contro l’Atletico che qu ...napolimagazine

MEDIASET - Panucci: "Ci auguriamo che il Napoli possa andare avanti in Champions": Christian Panucci, ex difensore e opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset Infinity parlando del match tra Napoli e Barcellona: "Il Barcellona è una squadra con giocatori molto impor ...napolimagazine

Panucci analizza: «La Juve ha giocato meglio più per le disattenzioni dell’Atalanta»: Christian Panucci ha anlizzato l’ultima partita dei bianoconeri contro l’Atalanta di Gasperini. Le sue dichiarazioni Christian Panucci ha commentato l’ultima partia tra Juventus e Atalanta ai microfon ...juventusnews24