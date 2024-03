Panetta | ' l' Italia rischia la trappola della bassa crescita'

(Di martedì 12 marzo 2024) "L'economiana, nonostante i suoi problemi strutturali ha mostrato il suo potenziale emergendo dalla pandemia Covid con una ripresa eccezionalmente forte" ma "la globalizzazione sta ora facendo retromarcia, l'unione monetaria è ancora incompleta e l'potrebbe facilmente tornare a cadere nella". Lo afferma il governatorebanca d'Fabionel discorso al simposio in onore del suo predecessore Ignazio Visco dove ricorda come questi elementi negativi, (che si affiancano ai successi come il lancio dell'Euro) "siano molto a cuore a Visco. Posso assicurare - ha detto . che la Banca d'continuerà a lavorarci sopra con la stessa passione e rigore che Visco ha ...

Meloni, l'Italia deve creare campioni nazionali dell'IA: "Oggi ho annunciato, per il tramite di Cassa depositi e prestiti, un investimento da un miliardo di euro per lo sviluppo dell'Intelligenza artificiale. Una nazione come la nostra su una materia come ...ansa

BankItalia, omaggio Panetta al simposio in onore di Ignazio Visco: Roma, 12 mar. (askanews) – Il governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta ha reso omaggio al suo predecessore, Ignazio Visco aprendo oggi a Roma il simposio proprio per celebrare l’economista e ba ...ildenaro

Banche Italiane: cosa è la riserva SyRB voluta da BankItalia e quale sarà l’impatto: Quali effetti l’eventuale imposizione della riserva anti-shock proposta da BankItalia potrebbe avere sui bilanci (e sui dividendi) delle principali banche Italiane, quotate e non sul Ftse Mib di Piazz ...finanzaonline