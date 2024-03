Pagliacciata indegna | Corona si infuria con Berlinguer | la frase che lo fa scattare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 12 marzo 2024) Solo "gossip, pagliacciate indegne di una trasmissione televisiva". Maurosbotta con Biancanel consueto duetto tv che caratterizza la prima parte di È sempre Cartabianca, il programma condotto dalla giornalista ex Rai su Rete4. Il terreno dello scontro è la famosa foto ritoccata di Kate Middleton. Le speculazioni sul reale motivo dello scivolone reale riempie giornali, programmi e siti web: lavuole nascondere le reali condizioni di salute della principessa del Galles dopo l'operazione all'addome? Quando se ne parla c'è anche il cantante Al Bano che non vuole entrare nel merito della vicenda: "Mi auguro che stia bene e che al più presto venga qui da noi, magari in questa trasmissione, e ci racconti qualche cosa di bello".a quel punto prova a coinvolgere nel dibattito lo ...