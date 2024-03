Pagelle TV della Settimana 4-10 marzo 2024 Ecco i promossi e i bocciati

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 12 marzo 2024) Doc 3: Luca Argentero (Us)9 a Doc – Nelle Tue Mani. Si conferma il successo per il medical drama di Rai1 che ha chiuso la terza stagione con 5,5 milioni di spettatori e il 29.6% di share. Numeri in calo rispetto al passato che riflettono, però, il calo generale delle fiction e che vanno sommati ai risultati ugualmente positivi raggiunti su RaiPlay. Merito di Doc è di andare oltre i mini formati (4 o 6 episodi) su cui si stanno tarando le fiction nostrane. 8 a Cillian Murphy. E’ il suo momento: Oppenheimer ha portato a compimento un percorso iniziato con Peaky Blinders e ora l’attore irlandese si gode il suo primo Oscar, ottenuto peraltro alla prima candidatura. 7 a Annalisa. La cantante è la prima italiana a ricevere il Global Force Award, in occasione del Billboard Women in Music. La scorsaè volata a Los Angeles partecipando ...