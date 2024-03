Pagelle Barcellona-Napoli 3-1 | voti e tabellino ritorno ottavi Champions League 2023 2024

(Di martedì 12 marzo 2024) Ledi3-1, con iai protagonisti e ildel match deldeglidi finale di. 1-1 all’andata,subito infuocato con i gol di Lopez e Cancelo e poi la rete di Rrahmani che la riapre nel primo tempo. Nella ripresa gli azzurri ci provano, ma non sfondano più di tanto e protestano per un possibile rigore, mentre i padroni di casa riescono a chiudere i giochi nel finale grazie al tris firmato dal solito Lewandowski. Di seguito ecco ledella partita. GLI HIGHLIGHTS(4-3-3): Ter Stegen 6; Koundé 6, Araujo 6, Cubarsì 6.5, Cancelo 7; F.Lopez 7 (15? st Sergi ...

Il Napoli ferma il Barcellona sul pareggio al Maradona, l'1-1 di Fuorigrotta è segnato dai grandi bomber, Lewandowski prima e Osimhen poi. Ma quali sono stati i migliori in campo per il... (ilmattino)

I voti ai protagonisti del match valido per gli ottavi di Champions League 2023/24: Pagelle Napoli-Barcellona I voti ai protagonisti del match tra Napoli e Barcellona, valido per gli ottavi di ... (calcionews24)

LIVE Barcellona – Napoli: tabellino, formazioni, Pagelle e pronostico. Dove vederla in tv e Streaming gratis. No Hesgoal e Rojadirecta: Il ritorno degli ottavi di finale della Champions League promette una partita avvincente tra il Barcellona e il Napoli, in programma martedì alle 21:00. Con il match in diretta TV e streaming, insieme ...tuttomercato24

Champions 2023/24 - Diretta Mediaset Infinity Ottavi Ritorno #2 (Barcellona Napoli Canale 5): Champions 2023/24 - Diretta Mediaset Infinity Ottavi Ritorno #2 (Barcellona Napoli Canale 5), Martedì 12 marzo, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il ritorno degli ottavi di ...digital-news

Champions League | Il Napoli sogna l'impresa Barcellona e il Porto di Conceição...: Sarà un'altra serata magica quella di questa sera dove saranno quattro le squadre impegnate in Champions League con l'obiettivo di raggiungere i quarti di finale. Da un lato ...lalaziosiamonoi