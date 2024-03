Pagamenti al fisco | come funziona la dilazione in 120 rate

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di martedì 12 marzo 2024) Più tempo per pagare i debiti con il: la nuova bozza del decreto legislativo per il riordino della riscossione introduce la possibilità diizzare le cartelle esattoriali in fino a 120mensili. Scopriamo tutto nelle righe a seguire. A chi si rivolge questa misura? Contribuenti in difficoltà: laizzazione fino a 120è riservata a chi si trova in una situazione di temporanea obiettiva difficoltà, dimostrata da un ISEE inferiore a 20.000 euro. Debiti fino a 120.000 euro: la possibilità di dilazionare il pagamento in 120è prevista per cartelle esattoriali di importo complessivo non superiore a 120.000 euro.fare domanda? Entro il 30 aprile 2024: i contribuenti che intendono beneficiare dellaizzazione ...