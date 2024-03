Oscar 2024 | snobbati e sorprese | Emma Stone scioccata per aver vinto | Maestro ignorato del tutto

(Di martedì 12 marzo 2024) I colpi di scena e chi è statodall'Academy durante la 96ma edizione della Notte degli. È stata una Notte degliche si è svolta nel solco di quelle che erano le previsioni della vigilia, con Oppenheimer che ha dominato la scena portandosi a casa 7 statuette su 13 candidature, tra cui quelle al miglior film, alla miglior regia (Christopher Nolan), al miglior attore protagonista (Cillian Murphy) e al miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr.). Una serata arricchita dalla performance di Ryan Gosling sulle note di I'm Just Ken di Barbie nonché l'ingresso sul palco di un seminudo John Cena per presentare la categoria dedicata ai costumi. Molto apprezzata è stata anche la scelta …

