Oscar 2024 | Johnny Depp omaggia Downey Jr | ma la foto ritoccata finisce sotto accusa

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 12 marzo 2024)hato l’amico e collega RobertJr, dopo la sua prima vittoria agli, con un collagegrafico, pubblicato nelle stories di Instagram, in cui i due si stringono la mano, sorridenti, sul red carpet dei Golden Globes 2011. L’immagine recita: “Congratulazioni, amico mio”. Le duea confronto XTutto decisamente innocuo, se non fosse che pochi minuti prima, a corredo dello stesso messaggio,aveva postato un’immagine modificata con Photoshop in cui i due amici, entrambi in giovane età, si abbracciano. Nell’immagine originale, però,non è presente, e a cingere il braccio diè la sua fidanzata dell’epoca, Sarah Jessica Parker;ha ...