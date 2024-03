Oscar 2024 | il produttore | Ryan Gosling ha pianificato ogni dettaglio di I' m Just Ken

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 12 marzo 2024) Durante la 96ª edizione deglisi è esibito in un'epica performance, alla quale ha lavorato per lunghi mesi.ha infiammato il palco agli Academy Awards domenica sera durante la 96ª edizione degli. Nominato per la sua interpretazione di Ken in Barbie, il film più popolare del 2023,ha giocato d'astuzia sull'esecuzione della canzone "I'mKen", brano candidato agli. Come ora sappiamo,ha lavorato sodo e per lunghi mesi alla performance che ha visto salire sul palco diverse sue co-star e l'iconico chitarrista Slash. L'esibizione comprende un'orchestra di 40 elementi, più di 60 Ken e una ventina di teste di Barbie giganti, rendendo "I'm...