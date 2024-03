Organici | potenziamento scuola secondaria | assegnato per classe di concorso Atipicità

Lorenzin (Pd): “Curiamoci di chi ci cura”: "I dati sulle aggressioni a medici e personale sanitario continuano a crescere. Più di 16.000 casi, l’81% del personale sanitario dichiara di aver subito un’aggressione, quattro su cinque. Ad essere c ...quotidianosanita

Tre spot diretti da Marcello Cesena per raccontare i Centri per l’impiego liguri: Si tratta di un Piano di potenziamento molto importante che prevede il rafforzamento degli Organici (al 31 dicembre 2023 sono stati assunti 207 nuovi addetti), la formazione degli operatori, il ...cittadellaspezia

Ospedale Torrette, numeri in crescita: «In Rianimazione 8 nuovi posti letto. Incrementiamo la pianta organica»: ANCONA - La lezione del Covid si concretizza in una cifra: otto nuovi letti in Clinica di rianimazione da attivare entro aprile. Uno scatto che, per l’Azienda ospedaliero universitaria ...corriereadriatico