Operazione Antiterrorismo a L' Aquila | Arrestati Tre Palestinesi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 12 marzo 2024) L'- Un'di contrasto al terrorismo è stata condotta dalla Polizia di Stato all', culminando nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini. Glisono accusati di associazione con finalità di terrorismo, proselitismo e propaganda, oltre alla pianificazione di attentati, anche suicidari, contro obiettivi civili e militari all'estero. L'ordinanza è stata emessa dal gip distrettuale di L', su richiesta della procura della Repubblica locale, in stretta collaborazione con la Procura nazionale antimafia e. Le indagini condotte dalla Digos di L'e dal Servizio per il contrasto all'estremismo e al terrorismo internazionale hanno svelato la ...