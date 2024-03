(Di martedì 12 marzo 2024) Nel pomeriggio di oggi martedì 12 marzo è statoto unoumano a circa un metro in profondità a, in provincia di Lecco. Potrebbe risalire tra il 1200 e il 1600 dopo Cristo.

Firenze (ITALPRESS) – E’ stato trovato il corpo senza vita del l’ultimo operaio disperso dopo il Crollo avvenuto nell’area del cantiere di via Mariti a Firenze venerdì scorso. Sono in corso le ... (ildenaro)

Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 È stato trovato in serata dalle squadre dei vigili del fuoco il corpo dell’ultimo operaio disperso nel crollo nel cantiere del supermercato Esselunga a ... (dayitalianews)

Operaio trova uno scheletro del Medioevo a Civate: la scoperta durante gli scavi di un acquedotto: Qui nel pomeriggio di oggi martedì 12 marzo è stato trovato uno scheletro umano a circa un metro in profondità: la scoperta è stata fatta mentre si stava scavando per i lavori di un acquedotto ...fanpage