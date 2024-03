Operaio di 43 anni cade dal tetto di un capannone e muore sul colpo | l’incidente in un cantiere nel Bresciano

(Di martedì 12 marzo 2024) Un altro incidente sul lavoro in Italia. Undi 43di origini albanesi è morto martedì mattina in una Carpenedolo, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo è precipitato daldi undove stava installando alcuni pannelli termici. Per il 43enne, che era al lavoro nelper conto di una ditta esterna, la caduta da un’altezza di circa 10 metri è stata fatale: l’uomo è morto sul. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda e i tecnici dell’Ats di Brescia. Si tratta di un’altra morte che si aggiunge alla lunga lista di vittime sul lavoro in Italia. Solo sabato scorso undi 26, di nazionalità indiana, è morto folgorato ad ...

Il giovane operaio , nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, non ce l'ha fatta. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.Continua a leggere (fanpage)

La gru del rimorchio di un camion che stava alzando per scaricare mangimi animali ha accidentalmente toccato i cavi dell’alta tensione. Una scarica da 20 mila volt lo ha colpito in pieno. È morto ... (teleclubitalia)

Operaio cade nel vuoto e muore in un cantiere nel Bresciano: Un Operaio di origini albanesi di 43 anni è morto questa mattina in un cantiere a Carpenedolo, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo - che era al lavoro nel cantiere per conto ...quotidiano

Carpenedolo: precipita nel vuoto mentre lavora in cantiere, muore Operaio: L’incidente si è verificato nella mattina di oggi, martedì 12 marzo. La vittima aveva 43 anni: è deceduta sul colpo ...msn

Carpenedolo (Brescia), Operaio edile muore cadendo nel vuoto: A Carpenedolo, in provincia di Brescia, un Operaio di origini albanesi di 43 anni è morto questa mattina in un cantiere. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo, che era al lavoro nel cantiere per conto ...tgcom24.mediaset