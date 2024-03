Operaio cade nel vuoto e muore in un cantiere nel Bresciano

(Di martedì 12 marzo 2024) Undi origini albanesi di 43 anni è morto questa mattina in una Carpenedolo, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo – che era al lavoro nelper conto di una ditta esterna – è precipitato per dieci metri dal tetto dove stava installando alcuni pannelli termici ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Desenzano e i tecnici dell’Ats di Brescia.Leggi anche: Doppio incidente mortale a Roma, chi erano le vittime L'articolo proviene da The Social Post.

