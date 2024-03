Onoranze funebri Assenza | sostegno ed assistenza a 360° anche per il servizio di cremazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) (Adnkronos) - Dal 1989 l'Agenzia di Modica (Ragusa) affianca le famiglie con discrezione per organizzare l'ultimo saluto di un proprio caro. Da anni è iscritta al Registro Italiano Cremazioni Ragusa, 12 marzo 2024. Negli ultimi anni oltre il 34% delle sepolture in Italia è avvenuto tramite; un dato in costante crescita. E che ora sta aumentandoin Sicilia, da sempre fanalino di coda. “Le motivazioni di questo ritardo sono diverse – spiega Giorgio, titolare dell'Agenzia didi Modica, in provincia di Ragusa – certamente c'è un fattore culturale e religioso che ha frenato la scelta nonostante la Chiesa ammetta già dal 1963 la. Ma soprattutto ci sono questioni pratiche che incidono, come per esempio il basso ...