Ong | ' salpata da Cipro nave Open Arms per aiuti a Gaza'

(Di martedì 12 marzo 2024) La primacon 200 tonnellate diumanitari del gruppo non governativoha lasciato questa mattina il porto cipriota di Larnaca in direzione di: lautilizzerà il corridoio umanitario aperto dall'Ue. Lo ha detto all'agenzia di stampa Afp la portavoce di, Laura Lanuza.

