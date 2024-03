Omicidio Pierina | la criminologa Bruzzone entra nel pool difensivo di Louis e Valeria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 12 marzo 2024) Rimini, 12 marzo 2024 - Si muovono ancora le tessere del domino. Quello che ruota attorno all'diPaganelli, l'anziana uccisa con 29 coltellate in via del Ciclamino a Rimini la sera dello scorso 3 ottobre, per cui la squadra mobile ancora sta indagando per inchiodare il killer della 78enne. E nel valzer di consulenti assunti dalle difese delle persone finite maggiormente sotto la lente degli investigatori ora si aggiunge la figura di Roberta. La notae psicologa forense, già molto spesso coinvolta nel caso Paganelli come ospite di numerose trasmissioni televisive che si sono occupate del caso è stata infatti inglobata neldiDassilva eBartolucci. La coppia di vicini di ...