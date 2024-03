Omicidio per la piazza di spaccio a Careggi | condannati due fratelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 12 marzo 2024) Firenze, 12 marzo 2024 – La corte di assise di Firenze ha condannato pervolontario, rispettivamente a 18 anni e 2 mesi e a 16 anni e 2 mesi, iBadr Zitouni e Abd Lhalim Zitouni, marocchini senza fissa dimora, da tanti anni immigrati in Italia, imputati dell'accoltellamento mortale in strada di un cugino e del ferimento grave di un altro in una faida fra parenti per conquistare il controllo di unadi, quella vicina all'ospedale di, ai giardini di via delle Gore. La sentenza è stata letta nel pomeriggio all'aula bunker. I fatti riguardano l'in strada a coltellate di Ismail Touri, 24 anni all'epoca, e il ferimento del fratello Younes Touri, 27 anni, anche loro marocchini e senza permesso di soggiorno, vicenda che impressionò molto i ...