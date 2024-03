“Omar Favaro verso il processo per maltrattamenti in famiglia” Dagli omicidi di Novi Ligure ai nuovi guai giudiziari

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 marzo 2024) A 23 anni dal massacro di, quando insieme alla fidanzata Erika Di Nardo massacrò con 97 coltellate la madre di lei, Susy Cassini, e il fratellino Gianluca di 11 anni, Mauro “è di nuovo sotto accusa. La procura di Ivrea (Torino), come riporta La Repubblica, ha chiuso l’inchiesta pernei confronti dell’ex moglie e della figlia dal 2019 al 2021. Le contestazioni sono nell’avviso che per, uno dei due autori del dupliceo di, avvenuto nel 2001, quando era minorenne, potrebbe portare ora alla richiesta di rinvio a giudizio, quindi al, per una ventina di episodi che vanno dalle reiterate minacce di morte, di sfregiare la faccia della ex con l’acido, o ...