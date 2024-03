Omar Favaro | già condannato per l’omicidio di Novi Ligure | a processo per violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 12 marzo 2024)rischia di trovarsi di nuovo in un’aula di tribunale: il killer di, che nel 2001 si era reso complice della fidanzatina Erika De Nardo neldei genitori di lei, sarebbe infatti accusato dall’ex moglie di maltrattamenti in famiglia e. È stata proprio l’ex coniuge, della quale non si conosce il nome, a denunciare gli abusi dell’uomo. Insieme a lei da nove anni,, il cui vero nome è Mauro, avrebbe aggredito verbalmente la moglie con frasi come: “Ti sfregio con l’acido”, “Fai schifo” oppure: “Ti riduco in sedia a rotelle”, come riportato dal Corriere della Sera. Gli episodi sarebbero in totale una ventina e includerebbero anche violenze fisiche ed economiche: come si legge ...