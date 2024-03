Omar Favaro | dopo il massacro di Novi Ligure rischia un nuovo processo per violenze e maltrattamenti

(Di martedì 12 marzo 2024) La sua ex moglie, da cui ha avuto una bambina, lo ha accusato di minacce di morte, violenza fisica, economica e psicologica

Dopo la strage di Novi Ligure Omar Favaro rischia un nuovo processo dopo la denuncia della moglie per maltrattamenti e violenza sessuale (notizie.virgilio)

Omar Favaro rischia di trovarsi di nuovo in un’aula di tribunale: il killer di Novi Ligure , che nel 2001 si era reso complice della fidanzatina Erika De Nardo nel l’omicidio dei genitori di lei, ... (news.robadadonne)

Omar Favaro, chiuse indagini a Ivrea per maltrattamenti alla ex: La procura di Ivrea ha chiuso l'indagine su Omar Favaro per maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie e della figlia dal 2019 al 2021. Favaro, protagonista, ...lapresse

Omar Favaro, l'ex killer di Novi Ligure verso il processo, minacce alla ex moglie: «Ti sfregio con l'acido, fai schifo»: Quando aveva 16 anni fu protagonista di una delle pagine di cronaca più drammatiche d'Italia: il delitto di Novi Ligure. Omar Favaro e Erika De Nardo, la coppia di ...ilmessaggero

Dal massacro di Novi Ligure alle violenze, Omar rischia processo: La procura di Ivrea (Torino) ha chiuso l'indagine su Omar Favaro per maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie e della figlia dal 2019 al 2021.ansa