Olivier Award | nomination per Sarah Jessica Parker e Sarah Snook

(Di martedì 12 marzo 2024) Le due star di Sex and the City e Succession sono tra le candidate al prestigioso premio teatrale.hanno ricevuto la loro primaaglis, riconoscimento britannico conferito dalla Society of London Theatre, l'equivalente nel Regno Unito del Tonynegli Stati Uniti. La star di Sex and the City è stata candidata come miglior attrice per la sua performance in Plaza Suite, insieme alla star di Succession per il monologo teatrale The Picture of Dorian Gray. Una prima volta per entrambe al fianco di altre interpreti come Laura Donnelly, Sophie Okonedo e Sheridan Smith. Le altre candidature Anche la categoria dedicata al miglior attore è ricca di ...

